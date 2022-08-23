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ЗСУ відбили наступ окупантів на Авдіївському напрямку

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ЗСУ відбили наступ окупантів на Авдіївському напрямку

Фото: Associated Press

Російські окупанти і далі пробують наступати на Авдіївському напрямку.

Минулої доби вони намагалися прорватися біля Красногорівки і Первомайського.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку ворог задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного і Невельського.

"Ворог завдавав авіаудару біля Мар’їнки. Вів наступ біля Красногорівки і Первомайського, успіху не мав", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, напередодні українська авіація прицільно атакувала позиції російських військ в районах Олександрівки й Бурханівки.

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