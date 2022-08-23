ЗСУ відбили наступ окупантів на Авдіївському напрямку

Російські окупанти і далі пробують наступати на Авдіївському напрямку.
Минулої доби вони намагалися прорватися біля Красногорівки і Первомайського.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Авдіївському напрямку ворог задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного і Невельського.
"Ворог завдавав авіаудару біля Мар’їнки. Вів наступ біля Красногорівки і Первомайського, успіху не мав", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, напередодні українська авіація прицільно атакувала позиції російських військ в районах Олександрівки й Бурханівки.
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