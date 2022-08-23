Эксперт рассказал, что будет с ценами на овощи после октября

В Украине с началом войны цены на продукты питания выросли на 20%, а цены на овощи сдерживаются сезонным фактором.

Осенью цены на овощи на украинском рынке поднимутся на 10-15%.

Как на брифинге сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, повышение цен ожидается после октября.

"Сейчас август, сезон сбора овощей, поэтому наблюдаем снижение стоимости из-за увеличения предложения. Картофель, огурцы, томаты и другие овощи подешевели, сезонный фактор будет продолжаться до октября месяца. Учитывая то, что определенное количество украинцев выехали заграницу, это также способствовало снижению цен на сезонные овощи. Но осенью вырастут расходы на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличения цены на 10-15% на все группы", — подчеркнул Марчук.

Ранее стало известно, что инфляция в Украине выросла до 22,2% по сравнению с периодом с января по август прошлого года. Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.

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