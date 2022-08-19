Як зберегти помідори свіжими до зими: чотири способи

Томати - це овочі, які українці люблять вживати цілий рік. Якщо ви вирощуєте їх на своїй ділянці, для вас актуальним є запитання: як зберегти помідори свіжими до зими. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Без спеціального оброблення дуже складно зберегти помідори свіжими до зими. Однак є чотири способи, які допоможуть вам справитися з цим завданням.

Як зберегти помідори у підвалі або льосі

Для цього способу підійдуть лише недозрілі плоди. Кожен окремий томат потрібно обгорнути паперовою серветкою. Не забувайте регулярно оглядати помідори в підвалі, щоб вчасно позбутися плоду, який зіпсувався. Справа в тому, що він один може пошкодити весь зібраний урожай. Якщо все правильно зробити, помідори будуть залишатися свіжими до Нового року.

Як зберегти помідори свіжими в холодильнику

Овочі в холодильнику зможуть пролежати близько одного місяця, але варто звернути увагу, що їхній смак зміниться. А тому для зберігання томатів холодильник вважають не найкращим варіантом. Однак цей спосіб не варто відкидати зовсім, тому що він чудово підходить, щоб зберегти свіжий врожай, який ви будете використовувати протягом певного часу.

Як зберегти помідори на зиму в морозильній камері

Термін зберігання томатів збільшується, але варто бути готовими до того, що плоди після розморожування змінять свою форму та не будуть апетитно виглядати. Однак, їх все ще можна буде використовувати для приготування інших страв, крім салатів.

Найкращий варіант, як зберегти помідори свіжими до зими

Існує ідеальний спосіб зберігання томатів на зиму, завдяки якому плоди залишаються свіжими, ароматними і не втрачають свою форму. Їх потрібно порізати на кружочки, покласти у півлітрові банки, а потім залити окропом.

Ємності з нарізаними помідорами після цього ставлять у каструлю, яку зверху обов'язково накривають тканиною. Банки не забудьте закрити стерилізованими кришками. Однак поки що їх не закручуйте. В каструлю долийте води приблизно такої ж температури, що і в банках. Потім поставте каструлю на середній вогонь. Коли рідина там закипить, банки починають стерилізувати (якщо ви використали півлітрові вистачить 15 хвилин, для літрових потрібно 20 хвилин). Потім банки потрібно дістати і закатати кришки. Переверніть їх, але не накривайте більше.

Коли банки охолонуть, помідори можна забрати на тривале зберігання до прохолодного місця. Підійде, наприклад, підвал. Коли взимку вам захочеться скуштувати свіжих томатів, банку просто потрібно відкрити і злити воду. Такі помідори можна навіть використовувати для приготування салатів.