Как сохранить помидоры свежими до зимы: четыре способа

Томаты – это овощи, которые украинцы любят употреблять круглый год. Если вы выращиваете их на своем участке, для вас актуален вопрос: как сохранить помидоры свежими до зимы. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Без специальной обработки очень сложно сохранить помидоры свежими до зимы. Однако есть четыре способа, которые помогут вам справиться с этой задачей.

Как сохранить помидоры в подвале или погребе

Для этого способа подойдут только недозрелые плоды. Каждый отдельный томат нужно обернуть бумажной салфеткой. Не забывайте регулярно осматривать помидоры в подвале, чтобы вовремя избавиться от испортившегося плода. Дело в том, что он может повредить весь собранный урожай. Если все правильно сделать, то помидоры будут оставаться свежими до Нового года.

Как сохранить помидоры свежими в холодильнике.

Овощи в холодильнике могут пролежать около одного месяца, но стоит обратить внимание, что их вкус изменится. Поэтому для хранения томатов холодильник считают не лучшим вариантом. Однако этот способ не стоит отвергать совсем, потому что он отлично подходит, чтобы сохранить свежий урожай, который вы будете использовать в течение определенного времени.

Как сохранить помидоры на зиму в морозильной камере.

Срок хранения томатов увеличивается, но следует быть готовым к тому, что плоды после размораживания изменят свою форму и не будут аппетитно выглядеть. Однако их все еще можно будет использовать для приготовления других блюд, кроме салатов.

Лучший вариант, как сохранить помидоры свежими до зимы

Есть идеальный способ хранения томатов на зиму, благодаря которому плоды остаются свежими, ароматными и не теряют свою форму. Их нужно порезать на кружочки, положить в пол-литровые банки, а затем залить кипятком.

Емкости с нарезанными помидорами затем ставят в кастрюлю, которую сверху обязательно накрывают тканью. Банки не забудьте закрыть стерилизованными крышками. Однако пока их не закручивайте. В кастрюлю долейте воды примерно такой же температуры, что и в банках. Затем поставьте кастрюлю на средний огонь. Когда жидкость там закипит, банки начинают стерилизовать (если вы использовали пол-литра хватит 15 минут, для литровых нужно 20 минут). Затем их нужно достать и закатать крышки. Переверните их, но не укрывайте больше.

Когда банки охладятся, помидоры можно забрать на длительное хранение до прохладного места. Подойдет, например, подвал. Когда зимой вам захочется отведать свежих томатов, банку просто нужно открыть и слить воду. Такие помидоры можно использовать даже для приготовления салатов.