Не викидайте: як бананова шкірка допомагає боротися проти ознак старіння

Українці полюбляють смакувати банани. Тому ці екзотичні фрукти можна знайти практично в кожному домі. Але після їх вживання не поспішайте викидати на смітник шкірку. Вона допоможе в боротьбі зі зморшками.

Як передає видання The Jerusalem Post, у TikTok жінка у віці 42 років шокувала своїх підписників використанням простого засобу в боротьбі проти перших ознак старіння шкіри обличчя.

Жінка на ім'я Кейт поділилася з користувачами соціальної мережі, як їй вдалося домогтися молодої на вигляд шкіри, не вдаючись до ботоксу і не використовуючи гіалуронову кислоту.

За її словами, замість того, щоб викидати бананові шкірки після того, як вона з'їла солодку м'якоть, вона їх дрібно нарізає, накладає на обличчя як маску, через кілька хвилин змиває і наносить касторову олію.

Як доказ, жінка надала користувачам TikTok свої старі фотографії, на яких можна побачити зморшки та інші ознаки старіння на шкірі обличчя. А потім поділилася світлиною, яка була зроблена через два місяці після того, як вона почала щодня проводити процедуру з банановою шкіркою. Різниця виявилася очевидною.

У своєму обліковому записі Кейт написала, що досягла таких результатів без хірургічного втручання чи інших косметологічних процедур. Вона хотіла поексмериментувати й довести, що самі лише бананові шкірки можуть допомогти значно омолодіти шкіру.

За словами Кейт, вона проводить процедуру щовечора впродовж 4 місяців. А ви б спробували?

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