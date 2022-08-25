Іспанія передасть Україні батарею ППО та інше озброєння

Мініоборони Іспанії повідомило 25 серпня про передавання Україні зенітної батареї та ракет. Окрім того, Іспанія навчатиме українських військових роботі з зенітною батареєю.

Військова допомога від Мадрида для України також міститиме 1 тис. боєприпасів польової артилерії, 1 тис. тонн дизельного пального, різну бронетехніку та 30 тис. одиниць зимової форми.

Про це пише CNN з посиланням на дані іспанського Міноборони.

"Іспанія продовжує підтримувати український народ у його боротьбі за захист миру і свободи від російського вторгнення", – йдеться у заяві оборонного відомства.

Іспанія також навчатиме українських військових роботі з зенітною батареєю, проводитиме навчання особового складу ВПС України у країні-союзниці (назва не уточнюється).

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета допомоги на майже 3 млрд дол. Серед іншого, до нього увійдуть також системи ППО.

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