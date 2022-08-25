Испания передаст Украине батарею ПВО и другое вооружение

Миниобороны Испании сообщило 25 августа о передаче Украине зенитной батареи и ракет. Кроме того, Испания будет обучать украинских военных работе с зенитной батареей.

Военная помощь от Мадрида для Украины также будет содержать 1 тыс. боеприпасов полевой артиллерии, 1 тыс. тонн дизельного топлива, различную бронетехнику и 30 тыс. единиц зимней формы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на данные испанского Минобороны.

"Испания продолжает поддерживать украинский народ в его борьбе за защиту мира и свободы от российского вторжения", – говорится в заявлении оборонного ведомства.

Испания также будет обучать украинских военных работе зенитной батареи, проводить обучение личного состава ВВС Украины в стране-союзнице (название не уточняется).

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи почти на 3 млрд дол. Среди прочего в него войдут также системы ПВО.

Скандал: французская компания поставляет топливо для военных самолетов рашистов

Читайте также: