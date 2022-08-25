В Украине подорожали тепличные помидоры

Комбинаты продают тепличные помидоры не дешевле 20-30 гривен за один килограмм. В среднем это на 26% дороже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщают эксперты аналитической платформы EastFruit.

"Рост отпускных цен в сегменте тепличного томата производители объясняют сокращением сбора продукции в тепличных комбинатах", — подчеркивают специалисты.

Тепличные томаты выросли в цене еще и потому, что на рынках ограничено предложение грунтовой продукции. Кроме того, помидоры с огородов невысокого качества. Именно это повышает интерес покупателей к качественной продукции из теплиц.

Аналитики отмечают, что сейчас тепличным комбинатам удается отгружать томаты в среднем на 20% дороже, чем в конце лета. Более того, производители прогнозируют, что тепличная продукция может подорожать еще больше.

Как сообщалось, в Украине с началом войны цены на продукты питания выросли на 20%, а цены на овощи сдерживаются сейчас сезонным фактором. Осенью стоимость овощей на украинском рынке возрастет на 10-15%.

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