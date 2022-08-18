В Украине дорожает лук: какая причина и цены

Причина – сокращение предложения.
На рынках Украины наблюдается резкий рост цен на лук.
Об этом сообщает платформа EastFruit.
Отмечается, что сложившуюся ситуацию производители объясняют задержкой в проведении сбора лука, которая произошла из-за сильных дождей, в результате чего его предложение на рынке заметно сократилось. В то же время, спрос на лук удерживается на достаточно высоком уровне, что позволяет фермерам пересматривать цену на продукцию в сторону повышения.
Таким образом, на данный момент лук поступает в продажу по 24-27 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Следовательно, на сегодняшний день стоимость лука в Украине уже в среднем в 4,6 раза выше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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