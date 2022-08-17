В Украине дешевеют огурцы и помидоры

На рынках Украины наблюдается резкое падение цен на томаты и огурцы.

Об этом пишет SEEDS.

Стоимость томатов демонстрирует стремительное падение. Реализаторы ежедневно вынуждены снижать цену тепличных и грунтовых помидоров. Причина – рост предложения.

Аналогичная ситуация имеет место и на рынке украинских огурцов. Причиной этого является увеличение предложения тепличных и полевых овощей.

В то же время, по мнению экспертов, вскоре негативная ценовая динамика, как в случае с томатами, так и с огурцами, сойдет на нет. На это указывают погодные условия последних недель, которые не были благоприятными прежде всего для выращивания овощей на открытом грунте. Так, в некоторых областях Украины ливни и ураганы уничтожили большие площади под томатами и огурцами. Так что эксперты прогнозируют рост цены на эти овощи в ближайшее время.

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