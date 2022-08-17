В Україні дешевшають огірки і помідори

На ринках України наразі спостерігається різке падіння цін на томати та огірки.

Про це пише SEEDS.

Зазначається, що вартість томатів демонструє стрімке падіння. Реалізатори щоденно змушені зменшувати ціну тепличних та ґрунтових помідорів. Причина - зростання пропозиції.

Аналогічна ситуація має місце і на ринку українських огірків, повідомляє. Причиною цього є збільшення пропозиції тепличних та польових овочів.

Водночас на думку експертів, незабаром негативна цінова динаміка, як у випадку з томатами, так і з огірками зійде нанівець. На це вказують погодні умови останніх тижнів, що не були сприятливими, насамперед, для вирощування овочів у відкритому ґрунті. Так, у деяких областях України зливи та буревії знищили великі площі під томатами та огірками. Тож експерти прогнозують зростання ціни на ці овочі найближчим часом.

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