Міноборони Росії провалило програму підготовки резервістів - СтратКом ЗСУ

Минулого року на кордоні з Україною російське Міноборони провело навчання за участю 38 тисяч резервістів із програми БАРС (бойовий армійський резерв спеціальний).
Проте воювати в Україні погодилося не більше 8000 осіб — приблизно 20 батальйонів по 400 осіб.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ в Телеграмі.
"Цей проєкт позиціонували як "військову службу на півставки", а добровольці розглядали проєкт як безкоштовну "поїздку на рибалку". У держ ЗМІ бійців БАРСу називають "добровольцями", хоча вони воюють за зарплату: пропонують 205 000 рублів на місяць", - йдеться в повідомленні.
Замість контрактів із резервістами підписують договори без вказання наймачів та платників.
"Офіційно БАРС до структур мінвбивства не входить і має неясний статус, через що виникають складнощі з оформленням статусу ветерана, лікуванням та виплатою грошей", - кажуть у СтратКомі ЗСУ.
Нагадаємо, на сьогодні для війни проти України Росія накопичила до 135 тис. бійців, але не всі вони є професійними військовими. Усі вони складають 115 батальйонно-тактичних груп.
Читайте також:
- Військові ЗСУ показали унікальний ворожий трофей – "сухопутний корабель", з якого втекли росіяни (фото)
- "Мобілізаційний резерв замкнуто": чоловіків з окупованої Донеччини не випускають за межі "ДНР"
- Просять підписати контракт за пільги та зарплату: в РФ формують новий батальйон для війни проти України