Міноборони Росії провалило програму підготовки резервістів - СтратКом ЗСУ

Минулого року на кордоні з Україною російське Міноборони провело навчання за участю 38 тисяч резервістів із програми БАРС (бойовий армійський резерв спеціальний).

Проте воювати в Україні погодилося не більше 8000 осіб — приблизно 20 батальйонів по 400 осіб.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ в Телеграмі.

"Цей проєкт позиціонували як "військову службу на півставки", а добровольці розглядали проєкт як безкоштовну "поїздку на рибалку". У держ ЗМІ бійців БАРСу називають "добровольцями", хоча вони воюють за зарплату: пропонують 205 000 рублів на місяць", - йдеться в повідомленні.

Замість контрактів із резервістами підписують договори без вказання наймачів та платників.

"Офіційно БАРС до структур мінвбивства не входить і має неясний статус, через що виникають складнощі з оформленням статусу ветерана, лікуванням та виплатою грошей", - кажуть у СтратКомі ЗСУ.

Нагадаємо, на сьогодні для війни проти України Росія накопичила до 135 тис. бійців, але не всі вони є професійними військовими. Усі вони складають 115 батальйонно-тактичних груп.

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