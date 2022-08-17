Минобороны России провалило программу подготовки резервистов — СтратКом ВСУ

В прошлом году на границе с Украиной российское Минобороны провело обучение с участием 38 тысяч резервистов по программе БАРС (боевой армейский резерв специальный).

Однако воевать в Украине согласились не более 8000 человек — примерно 20 батальонов по 400 человек.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Телеграмме.

"Этот проект позиционировали как "военную службу на полставки", а добровольцы рассматривали проект как бесплатную "поездку на рыбалку". В гос СМИ бойцов БАРСа называют "добровольцами", хотя они воюют за зарплату: предлагают 205 000 рублей в месяц", — говорится в сообщении.

Вместо контрактов с резервистами подписываются договоры без указания нанимателей и плательщиков.

"Официально БАРС в структуры минубийства не входит и имеет неясный статус, из-за чего возникают сложности с оформлением статуса ветерана, лечением и выплатой денег", — говорят в Страткоме ВСУ.

Напомним, на сегодняшний день для войны против Украины Россия накопила до 135 тыс. бойцов, но не все они являются профессиональными военными. Все они составляют 115 батальонно-тактических групп.

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