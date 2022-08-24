Продвижение России можно измерить в метрах в неделю, а не в километрах – Бен Воллес озвучил потери РФ в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил сегодня, что Россия находится в "очень хрупком" положении.

Продвижение идет раковинными шагами, а потери – огромны.

Об этом он сказал в эфире BBC Radio 4, сообщает The Guardian.

«Сегодня утром я разговаривал с руководителями своей разведки, вы знаете, продвижение России можно измерить в метрах в неделю, а не в милях. Она шлифует на небольших частях страны, пытаясь продвинуться – это совершенно противоположно трехдневной спецоперации, которую РФ рекламировала в начале этого, 6 месяцев назад", — сказал Уоллес.

Он добавил, что потери РФ в Украине колоссальные.

"Если объединить гибель, ранения, дезертирство – это более 80 000 их вооруженных сил. Это 80 000 за шесть месяцев по сравнению с 15 000, которые они потеряли за десять лет в Афганистане. Я считаю, что мы находимся в ситуации, когда Россия находится в очень хрупком положении", – сказал Уоллес.

Он добавил, что Украина опережает Россию по духу и моральным качествам ее защитников.

"Прежде всего, в Украине уже была моральная составляющая, как мы это называем, в обороне, и если вы посмотрите на моральное состояние украинских сил, вы знаете, он намного опережает моральный дух России и ее плохо тренированных войск", — сказал Воллес. .

Напомним, министерша обороны Испании заявила, что война будет затяжной и Россия может снова атаковать Киев.

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