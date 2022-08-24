Российские командиры в Украине подчинены непосредственно Путину – ISW

Путин обходит Шойгу и взаимодействует непосредственно с командующим ЦВО Александром Лапиным, курирующим "центральную" группировку войск в Украине.
Источники в российском правительстве сообщили, что командиры военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину, минуя Министерство обороны России и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.
Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу якобы потерял доверие Путина после провалившейся начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на заверения Шойгу о скорой победе.
Источники ISW утверждают, что теперь Путин обходит Шойгу и взаимодействует непосредственно с командующим ЦВО Александром Лапиным, курирующим "центральную" группировку войск в Украине, и командующим Воздушно-космическими силами России Сергеем Суровикиным, командующим "Южной" группировкой войск.
Отмечается, что ISW не может независимо проверить достоверность этого отчета, но если отчет правдив, это свидетельствует о том, что Путин также обходит Герасимова.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников назвал одну из главных угроз в борьбе Украины. Вместе с тем он заявил, что самый плохой сценарий сопротивления позади.
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