Российские командиры в Украине подчинены непосредственно Путину – ISW

Путин обходит Шойгу и взаимодействует непосредственно с командующим ЦВО Александром Лапиным, курирующим "центральную" группировку войск в Украине.

Источники в российском правительстве сообщили, что командиры военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину, минуя Министерство обороны России и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу якобы потерял доверие Путина после провалившейся начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на заверения Шойгу о скорой победе.

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Источники ISW утверждают, что теперь Путин обходит Шойгу и взаимодействует непосредственно с командующим ЦВО Александром Лапиным, курирующим "центральную" группировку войск в Украине, и командующим Воздушно-космическими силами России Сергеем Суровикиным, командующим "Южной" группировкой войск.

Отмечается, что ISW не может независимо проверить достоверность этого отчета, но если отчет правдив, это свидетельствует о том, что Путин также обходит Герасимова.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников назвал одну из главных угроз в борьбе Украины. Вместе с тем он заявил, что самый плохой сценарий сопротивления позади.

Россия устроит у себя теракты и будут обвинять в них Украину / Игорь Рейтерович

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