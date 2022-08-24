Російські командири в Україні підпорядковані безпосередньо Путіну – ISW

Путін обходить Шойгу і взаємодіє безпосередньо з командувачем ЦВО Олександром Лапіним, який курує "центральне" угруповання військ в Україні.

Джерела в російському уряді повідомили, що командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи Міністерство оборони Росії та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того, міністр оборони Росії Сергій Шойгу нібито втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, незважаючи на запевнення Шойгу про швидку перемогу.

Джерела ISW стверджують, що тепер Путін обходить Шойгу і взаємодіє безпосередньо з командувачем ЦВО Олександром Лапіним, який курує "центральне" угруповання військ в Україні, і командувачем Повітряно-космічних сил Росії Сергієм Суровікіним, який командує "Південним" угрупованням військ.

Зазаначається, що ISW не може незалежно перевірити достовірність цього звіту, але якщо звіт правдивий, це свідчить про те, що Путін також обходить Герасимова.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков назвав одну з головних загроз у боротьбі України. Разом з тим він заявив, що найгірший сценарій супротиву позаду.

Росія влаштує в себе теракти і звинуватимуть в них Україну / Ігор Рейтерович

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