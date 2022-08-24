Washington Post: 24 февраля из Кремля позвонили в ОП с "просьбой" сдаться

Американские журналисты в тексте рассказывают о звонке из Кремля в офис президента 24 февраля. Отмечается, что тогда его руководителю звонил по телефону соратник диктатора Путина Дмитрий Козак.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

По телефону путинский муртад Козак, сказал, что украинцам пора сдаваться. В свою очередь, Ермак только обругал его и положил трубку.

В материале WP упоминается разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с белорусским коллегой Виктором Хрениным накануне вторжения, а также через несколько дней после. В частности, 22 февраля Хренин, "дав слово офицера", уверял, что наступления с территории Беларуси не последует.

Уже во время следующего разговора, 26 февраля, белорусский министр позвонил по телефону Резникову, чтобы "дрожащим голосом" передать послание минобороны агрессорке России Шойгу, мол, "если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится". Резников ответил: "Я готов принять капитуляцию со стороны России".

Напомним, в Кремле придумывают все новые и новые "причины" и "объяснения" полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о якобы опасностях для Российской Федерации. Мол, решение о проведении "специальной операции" Москва приняла из-за "неприемлемых угроз безопасности России", как создало украинское правительство.

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