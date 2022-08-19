В изумрудном платье и с бокалом: министр иностранных дел Великобритании продегустировала виски

Министр иностранных дел Великобритании и претендентка на пост премьер-министра Элизабет Трасс посетила завод по производству виски BenRiach в Элгине, Шотландия.

Ей провели экскурсию по помещению, где хранится виски в бочках. Не отказалась Трассаи от дегустации алкогольного напитка. Фотографы запечатлели, как Лиз пробовала виски.

Элизабет Трасс / Фото: Getty Images

Одета министр была в темно-изумрудное платье миди и белые кеды. Свой образ она дополнила кулоном на золотой цепочке, лаконичными серьгами и часами с красным ремешком.

Элизабет Трасс / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Трасс посетила ферму Twelve Oaks Farm в Ньютон-Эбботе. Этот визит прошел в рамках кампании за лидерство в Консервативной партии. Там политик пообщалась с работниками фермы, осмотрела хозяйство. Она с удовольствием сфотографировалась у коров и на фоне трактора.

Напомним, голосование среди членов Консервативной партии завершается 2 сентября, а 5 сентября станет известно имя победителя. Избранный кандидат заменит Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании.

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