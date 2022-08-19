У смарагдовій сукні і з келихом: міністерка закордонних справ Великої Британії продегустувала віскі

Міністерка закордонних справ Великої Британії та претендентка на посаду прем'єр-міністра Елізабет Трасс відвідала завод із виробництва віскі BenRiach в Елгіні, Шотландія.

Їй зробили екскурсію приміщенням, де зберігається віскі у бочках. Не відмовилася Трасс і від дегустації алкогольного напою. Фотографи зазнімкували, як Ліз куштувала віскі.

Елізабет Трасс / Фото: Getty Images

Одягнена міністерка була у темно-смарагдову сукню міді і білі кеди. Свій образ вона доповнила кулоном на золотому ланцюжку, лаконічними сережками і годинником з червоним ремінцем.

Елізабет Трасс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Трасс відвідала ферму Twelve Oaks Farm у Ньютон-Ебботі. Цей візит відбувся в межах кампанії за лідерство у Консервативній партії. Там політикиня поспілкувалася з працівниками ферми, оглянула господарство. Вона також із задоволенням сфотографувалася біля корів і на тлі трактора.

Нагадаємо, голосування серед членів Консервативної партії завершується 2 вересня, а 5 вересня стане відоме ім’я переможця. Обраний кандидат замінить Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великої Британії.

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