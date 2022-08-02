У крокодилячих лоферах на фермі: міністерка закордонних справ Великої Британії сфотографувалася на тлі корів і трактора

Елізабет Трасс в межах кампанії за лідерство у Консервативній партії відвідала ферму у Ньютон-Ебботі.

Міністерка закордонних справ Великої Британії та претендентка на посаду прем'єр-міністра - Елізабет Трасс відвідала ферму Twelve Oaks Farm у Ньютон-Ебботі. Цей візит відбувся в межах кампанії за лідерство у Консервативній партії.

Там політикиня поспілкувалася з працівниками ферми, оглянула господарство. Вона також із задоволенням сфотографувалася біля корів і на тлі трактора.

Елізабет Трасс / Фото: Getty Images

Одягнена Трасс була у бежевий жакет, білий топ, прямі чорні штани і темно-коричневі лофери із крокодилячої шкіри та з металевою фурнітурою.

Елізабет Трасс / Фото: Getty Images

Образ Ліз доповнила золотими сережками і ніжним макіяжем.

До слова, раніше міністерку ми бачили у червоному жакеті, чорному топі, штанях і білих кедах.

Лиз Трасс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, голосування серед членів Консервативної партії завершується 2 вересня, а 5 вересня стане відоме ім’я переможця. Обраний кандидат замінить Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великої Британії.

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