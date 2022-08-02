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Яка ситуація на фронтах України: мапа бойових дій

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Яка ситуація на фронтах України: мапа бойових дій

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти станом на 2 серпня надалі намагаються продовжують наступ на Донбасі.

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Про це свідчать дані свіжої мапи бойових дій, опублікованої Міноборони Великої Британії в Twitter.  

За даними розвідки, російська армія не змогла просунутися на нові позиції і продовжує завдавати ракетних ударів по районах Харківської, Донецької та Луганської областей.

Українські війська роблять спроби контрнаступу на Херсонському напрямку, активно звільняють населені пункти від окупантів.

Також незначні контратаки ЗСУ помітні в районі Ізюма на Харківщині.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ деокупували ще сім населених пунктів.

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