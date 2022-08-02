Яка ситуація на фронтах України: мапа бойових дій

Російські окупанти станом на 2 серпня надалі намагаються продовжують наступ на Донбасі.
Збройні сили України завдають контрудари на півдні України.
Про це свідчать дані свіжої мапи бойових дій, опублікованої Міноборони Великої Британії в Twitter.
За даними розвідки, російська армія не змогла просунутися на нові позиції і продовжує завдавати ракетних ударів по районах Харківської, Донецької та Луганської областей.
Українські війська роблять спроби контрнаступу на Херсонському напрямку, активно звільняють населені пункти від окупантів.
Також незначні контратаки ЗСУ помітні в районі Ізюма на Харківщині.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 2, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 August 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/0Nsn83qjId
#StandWithUkraine pic.twitter.com/hEFMeGGpJd
Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ деокупували ще сім населених пунктів.
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