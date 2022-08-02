Какая ситуация на фронтах Украины: карта боевых действий

Российские оккупанты по состоянию на 2 августа пытаются продолжать наступление на Донбассе.
Вооруженные силы Украины наносят контрудары на юге Украины.
Об этом свидетельствуют данные свежей карты боевых действий, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter.
По данным разведки, российская армия не смогла продвинуться на новые позиции и продолжает наносить ракетные удары по районам Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Украинские войска предпринимают попытки контрнаступления на Херсонском направлении, активно освобождают населенные пункты от оккупантов.
Также незначительные контратаки ВСУ заметны в районе Изюма Харьковской области.
Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 2, 2022
Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 02 August 2022
Расположились от UK government's response: https://t.co/0Nsn83qjId
#StandWithUkraine pic.twitter.com/hEFMeGGpJd
Напомним, в Херсонской области ВСУ деоккупировали еще семь населенных пунктов.
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