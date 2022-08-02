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Какая ситуация на фронтах Украины: карта боевых действий

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Какая ситуация на фронтах Украины: карта боевых действий

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские оккупанты по состоянию на 2 августа пытаются продолжать наступление на Донбассе.

Вооруженные силы Украины наносят контрудары на юге Украины.

Об этом свидетельствуют данные свежей карты боевых действий, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным разведки, российская армия не смогла продвинуться на новые позиции и продолжает наносить ракетные удары по районам Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Украинские войска предпринимают попытки контрнаступления на Херсонском направлении, активно освобождают населенные пункты от оккупантов.

Также незначительные контратаки ВСУ заметны в районе Изюма Харьковской области.

Напомним, в Херсонской области ВСУ деоккупировали еще семь населенных пунктов.

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