Какая ситуация на фронтах Украины: карта боевых действий

Российские оккупанты по состоянию на 2 августа пытаются продолжать наступление на Донбассе.

Вооруженные силы Украины наносят контрудары на юге Украины.

Об этом свидетельствуют данные свежей карты боевых действий, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным разведки, российская армия не смогла продвинуться на новые позиции и продолжает наносить ракетные удары по районам Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Украинские войска предпринимают попытки контрнаступления на Херсонском направлении, активно освобождают населенные пункты от оккупантов.

Также незначительные контратаки ВСУ заметны в районе Изюма Харьковской области.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 02 August 2022



Расположились от UK government's response: https://t.co/0Nsn83qjId



#StandWithUkraine pic.twitter.com/hEFMeGGpJd — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 2, 2022

Напомним, в Херсонской области ВСУ деоккупировали еще семь населенных пунктов.

Читайте также: