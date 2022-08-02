21-летний актер "Крепостной" пошел защищать Украину

21-летний парень – пограничник и сейчас охраняет границу в Одесской области.

Об этом говорится в интервью "Суспильному".

Военнослужащий поделился, что после полномасштабного нападения России на Украину он отправился в терроборону, а затем оказался в Измаильском пограничном отряде.

"Я на мгновение подумал, что если что-то, а моя семья? Я просто из многодетной семьи, нас пятеро и мать. Сейчас придет тот человек-орк и захочет все забрать. И я подумал, почему я сижу дома и пошел в военный комиссариат", — рассказал актер.

Руслан Пахоми / Фото: скриншот с видео

Пахоми также поделился, что служба вдохновляет его на создание стихов.

"Особое вдохновение, когда не видишь любимую, не видишь родню. Когда ты видишь, что наши военные делают определенные успехи", – отметил он.

После победы Руслан намерен встретиться с родными и продолжить карьеру в театре.

Руслан Пахоми / Фото: скриншот с видео

Напомним, что Олег Сенцов, который сейчас служит на передовой, поделился новостями с фронта. Режиссер рассказал, что активная фаза боев за Донбасс завершается.

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