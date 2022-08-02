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Рэпер Скриптонит пожертвовал Украине 20 тысяч долларов

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Рэпер Скриптонит пожертвовал Украине 20 тысяч долларов

Скриптонит

Популярный рэпер из Казахстана Скриптонит пожертвовал Украине 20 тысяч долларов.

Артист перечислил средства украинской благотворительной организации "Фонд Маша".

Об этом говорится на странице фонда в Instagram.

Переданные средства направили на закупку лекарств для детей и взрослых для Центра первичной медико-санитарной помощи №9, Киевского областного перинатального центра и Херсонской городской клинической больницы им. Е.Е. Корабелеша.

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Отметим, свой последний концерт в Алматы артист начал минутой молчания в память жертв войны в Украине, а также пострадавших во время массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года.

Видимо, поклонники очень ждали этих слов от Скриптонита, потому что зал разразился аплодисментами и присутствовавшие почти истерически восклицали "молодец".

Напомним, на днях в Казахстане на концерт в поддержку Украины не пускали зрителей с сине-желтыми флагами. Также охранники требовали стирать рисунки на лице.

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