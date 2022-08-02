Рэпер Скриптонит пожертвовал Украине 20 тысяч долларов

Артист перечислил средства украинской благотворительной организации "Фонд Маша".

Об этом говорится на странице фонда в Instagram.

Переданные средства направили на закупку лекарств для детей и взрослых для Центра первичной медико-санитарной помощи №9, Киевского областного перинатального центра и Херсонской городской клинической больницы им. Е.Е. Корабелеша.

Для просмотра листайте вправо

Отметим, свой последний концерт в Алматы артист начал минутой молчания в память жертв войны в Украине, а также пострадавших во время массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года.

Видимо, поклонники очень ждали этих слов от Скриптонита, потому что зал разразился аплодисментами и присутствовавшие почти истерически восклицали "молодец".

Напомним, на днях в Казахстане на концерт в поддержку Украины не пускали зрителей с сине-желтыми флагами. Также охранники требовали стирать рисунки на лице.

Читайте также: