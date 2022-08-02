21-річний актор "Кріпосної" пішов захищати Україну

21-річний хлопець – прикордонник і зараз охороняє кордон на Одещині.

Про це йдеться в інтерв'ю "Суспільного".

Військовослужбовець поділився, що після повномасштабного нападу Росії на Україну він пішов до тероборони, а потім опинився в Ізмаїльському прикордонному загоні.

"Я на мить подумав, що якщо щось, а моя сім’я? Я просто з багатодітної родини, нас п’ятеро і мати. Зараз прийде та людина-орк і захоче все забрати. І я подумав, чому я сиджу вдома і пішов до військового комісаріату", - розказав актор.

Руслан Пахомі / Фото: скриншот з відео

Пахомі також поділився, що служба надихає його на створення віршів.

"Особливе натхнення, коли не бачиш кохану, не бачиш рідню. Коли ти бачиш, що наші військові роблять певні успіхи", - зазначив він.

Після перемоги Руслан планує зустрітися з рідними та продовжити кар'єру у театрі.

Руслан Пахомі / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Олег Сенцов, який зараз служить на передовій, поділився новинами з фронту. Режисер розповів, що активна фаза боїв за Донбас завершується.

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