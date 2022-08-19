У жакеті з вирізами на животі та стильних лоферах: Гейлі Бібер сходила на вечірку до відомої подруги

18 серпня у Лос-Анджелесі відбувалася вечірка Кендалл Дженнер на честь її алкогольного бренду 818 Tequila. Захід відвідали сестри зірки та її близька подруга Гейлі Бібер.

Модель зазнімкували на вулиці, коли вона йшла від своєї машини на захід. На Гейлі був оригінальний та досить сексуальний жакет-сукня від бренду Blumarine з вирізами на талії, мініспідниця, чорні панчохи та лофери від Alexander Wang. Доповнили лук зірки смка-хобо, сонцезахисні окуляри та великі золоті сережки. Волосся Гейлі зібрала в пучок.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Також компанію дівчині на вечірці склав її чоловік Джастін Бібер. Співак одягнув широкі джинси, кепку та толстовку від свого бренду Drew House. Також на обличчі у співака був приклеєний пластир, ймовірно, він ще проходить лікування. Нагадаємо, що на сцену Джастін повернувся зовсім нещодавно, адже шокував шанувальників своїм діагнозом - синдром Рамзі Ганта, через який у нього паралізована частина обличчя. У зв'язку з хворобою співак скасовував серію літніх концертів, але ймовірно вже почувається краще.

Гейлі та Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Читайте також: