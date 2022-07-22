Церковний календар за днями на серпень 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які свята святкуватимуть віряни в останній місяць літа.

В останній місяць літа на вірян чекає кілька великих свят. Зокрема, день пам'яті пророка Іллі, вшанування великомученика Пантелеймона, Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці. Також в серпні буде один з важливих постів: Успенський піст. Він розпочнеться 14 серпня та буде тривати до 27 серпня. В ці дні Церква рекомендує відмовитися від м'ясних, молочних страв, риби, вина та олії.

В народному календарі в серпні на нас чекають три спаси: Яблучний, Медовий та Горіховий. В ці дні віряний йдуть до церкви та святять дари природи. Далі - більш докладний церковний календар на серпень 2022 року.

Православний календар на серпень 2022 на кожну дату