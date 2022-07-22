Церковний календар за днями на серпень 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які свята святкуватимуть віряни в останній місяць літа.
В останній місяць літа на вірян чекає кілька великих свят. Зокрема, день пам'яті пророка Іллі, вшанування великомученика Пантелеймона, Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці. Також в серпні буде один з важливих постів: Успенський піст. Він розпочнеться 14 серпня та буде тривати до 27 серпня. В ці дні Церква рекомендує відмовитися від м'ясних, молочних страв, риби, вина та олії.
В народному календарі в серпні на нас чекають три спаси: Яблучний, Медовий та Горіховий. В ці дні віряний йдуть до церкви та святять дари природи. Далі - більш докладний церковний календар на серпень 2022 року.
Православний календар на серпень 2022 на кожну дату
- 1 серпня – преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого;
- 2 серпня – святого пророка Іллі;
- 3 серпня – преподобного Симеона й Івана;
- 4 серпня – рівноапостольної Марії Магдалини;
- 5 серпня – мучеників Трохима, Теофіла та інших;
- 6 серпня – мучеників Бориса і Гліба, великомучениці Христини;
- 7 серпня – Успіння святої святої Анни, матері Діви Марії;
- 8 серпня – мученика Євролая та інших;
- 9 серпня – великомученика Пантелеймона;
- 10 серпня – апостолів Прохора, Ніканора, Тимона й Пармена;
- 11 серпня – мученика Калиніка;
- 12 серпня – апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;
- 13 серпня – преподобного Євдокима Праведного;
- 14 серпня – Перенесення Чесного Хреста та мучеників Макавейських;
- 15 серпня – перенесення мощей первомученика Стефана;
- 16 серпня – преподобних Ісаака, Далмата і Фавста;
- 17 серпня – сімох мучеників Ефевських та преподобномучениці Євдокії;
- 18 серпня – мученика Євсигнія;
- 19 серпня – Преображення Господнє;
- 20 серпня – преподобномученика Дометія;
- 21 серпня – святого Еміліана, мучеників Єлевтерія та Леоніда;
- 22 серпня – апостола Матія;
- 23 серпня – мученика Лаврентія, архидиякона;
- 24 серпня – мученика Євпла;
- 25 серпня – мучеників Фотія та Аникити;
- 26 серпня – Віддання Преображення, преподобного Максима Ісповідника;
- 27 серпня – перенесення мощей преподобного Теодосія Печерського;
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 29 серпня – мученика Діомида;
- 30 серпня – мученика Мирона;
- 31 серпня – мучеників Флора та Лавра.