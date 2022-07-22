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Церковний календар на серпень 2022 року

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Церковний календар на серпень 2022 року

Церковний календар на серпень 2022 року / Фото: pixabay.com

Церковний календар за днями на серпень 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які свята святкуватимуть віряни в останній місяць літа.

В останній місяць літа на вірян чекає кілька великих свят. Зокрема, день пам'яті пророка Іллі, вшанування великомученика Пантелеймона, Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці. Також в серпні буде один з важливих постів: Успенський піст. Він розпочнеться 14 серпня та буде тривати до 27 серпня. В ці дні Церква рекомендує відмовитися від м'ясних, молочних страв, риби, вина та олії.

В народному календарі в серпні на нас чекають три спаси: Яблучний, Медовий та Горіховий. В ці дні віряний йдуть до церкви та святять дари природи. Далі - більш докладний церковний календар на серпень 2022 року.

Православний календар на серпень 2022 на кожну дату

  • 1 серпня – преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого;
  • 2 серпнясвятого пророка Іллі;
  • 3 серпня – преподобного Симеона й Івана;
  • 4 серпня – рівноапостольної Марії Магдалини;
  • 5 серпня – мучеників Трохима, Теофіла та інших;
  • 6 серпня – мучеників Бориса і Гліба, великомучениці Христини;
  • 7 серпня – Успіння святої святої Анни, матері Діви Марії;
  • 8 серпня – мученика Євролая та інших;
  • 9 серпнявеликомученика Пантелеймона;
  • 10 серпня – апостолів Прохора, Ніканора, Тимона й Пармена;
  • 11 серпня – мученика Калиніка;
  • 12 серпня – апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;
  • 13 серпня – преподобного Євдокима Праведного;
  • 14 серпняПеренесення Чесного Хреста та мучеників Макавейських;
  • 15 серпня – перенесення мощей первомученика Стефана;
  • 16 серпня – преподобних Ісаака, Далмата і Фавста;
  • 17 серпня – сімох мучеників Ефевських та преподобномучениці Євдокії;
  • 18 серпня – мученика Євсигнія;
  • 19 серпняПреображення Господнє;
  • 20 серпня – преподобномученика Дометія;
  • 21 серпня – святого Еміліана, мучеників Єлевтерія та Леоніда;
  • 22 серпня – апостола Матія;
  • 23 серпня – мученика Лаврентія, архидиякона;
  • 24 серпня – мученика Євпла;
  • 25 серпня – мучеників Фотія та Аникити;
  • 26 серпняВіддання Преображення, преподобного Максима Ісповідника;
  • 27 серпня – перенесення мощей преподобного Теодосія Печерського;
  • 28 серпняУспіння Пресвятої Богородиці;
  • 29 серпня – мученика Діомида;
  • 30 серпня – мученика Мирона;
  • 31 серпня – мучеників Флора та Лавра.
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