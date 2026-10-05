Свидетели рассказали, что происходило в камере — детали неудачной казни Кристи Пайк

Кристи Пайк

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В США появились новые детали неудачной казни Кристи Пайк — 50-летней приговоренной к смертной казни, которая пережила две дозы пентобарбитала.

Как сообщает UNILAD со ссылкой на Associated Press, речь идет о бумажном прессе размером примерно с мячик для гольфа.

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Его разместили на выступе внутри камеры после введения препаратов.

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Точное предназначение предмета официально не объяснили. В то же время, его появление, по данным AP, было сигналом о том, что так называемые смертельные препараты уже ввели.

После этого начался пятиминутный отсчет, а затем занавес опустили. Однако примерно через три минуты его снова подняли.

После двух доз Пайк осталась жива

Кристи Пайк должны были казнить 30 сентября в исправительном учреждении Riverbend Maximum Security Institution в штате Теннесси. Она стала бы первой женщиной за более чем 200 лет, которую казнили бы в штате.

Однако процедура пошла не по плану. Пайк получил две дозы пентобарбитала, но не умерла.

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После второй дозы ее доставили в больницу. На данный момент 50-летняя женщина остается живой, но без сознания, а медики пытаются стабилизировать ее состояние и вывести препарат из организма.

Адвокаты Пайк заявляли, что во время процедуры ее было слышно — она плакала, всхлипывала и громко дышала.

Причина, по которой препарат не подействовал должным образом, официально пока не установлена. Губернатор Теннесси Билл Ли поручил провести расследование.

Свидетели рассказали, что происходило в камере

Журналисты, наблюдавшие за казнью, описали ситуацию как чрезвычайную.

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Репортер WPLN Кэтрин Свини рассказала, что после двух этапов введения препарата Пайк продолжала дышать.

«Она все еще дышала в конце. Дыхание было очень неровным. В какой-то момент она подняла голову и оглянулась. Она сказала, что чувствует жжение и боль в определенном месте, и спросила, нормально ли это. Ничего из этого не было нормальным», — рассказала Свини.

Ведущая WKRN Тори Гесснер также описала звуки, слышные из камеры после того, как занавес снова опустили.

По ее словам, сначала Пайк то хрипела, то умолкала. После того как занавес окончательно закрыли в 20:05, хрип стал постоянным и впоследствии сменился звуком, похожим на хрип со свистом.

Даже в 20:53, когда микрофон в камере выключили, свидетели все еще слышали хрип.

После этого журналистов попросили покинуть галерею.

Почему пентобарбитал мог не подействовать

На фоне неудачной казни вопросы возникли не только относительно самой процедуры, но и того, как именно препарат попал в организм Пайк.

Профессор клинической хирургии медицинского колледжа Университета штата Огайо Джонатан Гронер объяснил UNILAD, что при правильном введении пентобарбитал, вероятно, не должен вызывать сильного дискомфорта. Однако при неправильном введении ситуация может оказаться другой.

По его словам, препарат менее эффективен, если он вытекает из вены или если внутривенный катетер фактически не попадает в кровеносный сосуд. В таком случае препарат может оказаться под кожей, а не в кровообращении, в результате чего не сработает должным образом.

Представитель Департамента исправительных учреждений Теннесси Доринда Картер заявила, что во время процедуры были выполнены все предусмотренные штатом шаги.

«Химическое вещество для смертельной инъекции, предусмотренное протоколом, стабильно было эффективным, а протокол не предусматривает дополнительных процедур сверх тех, которые были проведены в этот вечер», — заявила она.

После неудачной казни все запланированные казни в Теннесси до конца года отменили. Будет ли штат в будущем повторно проводить смертную казнь Пайк, пока неизвестно.

Кристи Пайк провела около трех десятилетий в камере смертников. Ее осудили за убийство 18-летней Коллин Слэммер в 1995 году.

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