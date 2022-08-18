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У Дніпрі ухвалили програму українізації за 13 млн гривень

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У Дніпрі ухвалили програму українізації за 13 млн гривень

Фото: В'ячеслав Швець

Бюджет програми - 13 мільйонів гривень до 2025 року включно.

У Дніпрі затвердили муніципальну програму лагідної українізації "Українською, будь-ласка" на найближчі чотири роки. Її мета - поступово змінити ставлення дніпрян до української мови і відкрити можливості для переходу на державну мову.

Рішення ухвалили під час 26-ї чергової сесії міськради 17 серпня, повідомляє "Радіо Свобода".

У рамках програми планують:

  • організувати безкоштовні курси з вивчення української мови;
  • розмовні клуби та уроки для дітей і дорослих;
  • проводити тематичні флешмоби у соцмережах і офлайн;
  • створити лінгвістичний навчальний вебпортал;
  • проводити заходи з популяризації місцевого діалекту тощо.

Також у Дніпрі планують підтримувати книговидання українською, започаткувати соціальну відзнаку для кафе та ресторанів "Тут розмовляють українською", моніторити мову зовнішньої реклами та рекламу в громадському транспорті.

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня російська армія обстріляла Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Є поранені та руйнування.

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