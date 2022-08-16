Яку роботу та зарплати пропонують у Києві, Львові та Дніпрі під час війни

Станом на серпень на Київ, Львів та Дніпро припадає найбільша кількість актуальних вакансій в Україні.

Найбільша середня заробітна зарплата у Києві - 28 700 грн, у Дніпрі - 23 100 грн, Львові - 22 тис. грн. При цьому столиця значно переважає інші міста з точки зору активності ринку праці.

Про це повідомляє grc.ua.

Найбільше в столиці заробляють "айтішники" - 186 тис. грн у середньому. Другу позицію зі значним відставанням утримують фахівці з консультування - 54 600 грн. Трійку лідерів замикає категорія "маркетинг, реклама, PR" із середньою заробітною платою у сумі 33 000 грн.

Фото: grc.ua

Також читайте Робота в Києві: де найбільше вакансій та скільки готові платити

У Дніпрі найбільше заробляють не "айтішники". Лідером з заробітку є категорія "транспорт, логістика": фахівці отримують у середньому 24 900 грн. На другому місці знаходиться "маркетинг, реклама, PR" майже з таким самим показником - 24 600 грн. "IT, інтернет, телекомунікації" розташувалися на третій позиції - 22 400 грн.

"Такий скромний, як для "айтішників", показник можна пояснити тим, що у Дніпрі знаходиться небагато дійсно великих IT-компаній. Тобто славнозвісних програмістів та розробників з "космічною" зарплатою у цій категорії також небагато. Тут, скоріше, представлені фахівці саме з телекомунікацій та інтернету, або набирають ІТ-спеціалістів не у профільні ІТ-компанії, а на підприємства інших секторів економіки, де зарплати зазвичай нижчі", - пояснили в grc.ua.

Фото: grc.ua

Львів за активністю ринку праці відстає від Києва майже на 300%. Найбільше заробляють спеціалісти з IT, інтернету, телекомунікацій - 110 100 грн. Від своїх столичних колег львівські "айтішники" відстають у зарплатах на понад 50%. Друга позиція у категорії "виробництво сільське господарство" - 24 800 грн. На третій позиції знаходиться транспорт та логістика - 22 700 грн.

Фото: grc.ua

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила дані про ціни на товари і послуги в липні. Зазначається, що на українських ринках і в магазинах подорожчали овочі, яйця і гречка, а також алкогольні напої.

Як вистояла українська банківська система і які функції вже відновили свою дію

Читайте також: