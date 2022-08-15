На Дніпропетровщині чоловік під час конфлікту вистрілив у 8-річну дитину

Дитину ушпитаплили до медзакладу.

Про це йдеться в повідомленні поліції Дніпропетровської області.

Подія сталася у Марганці біля приватного будинку на вулиці Бестужевій. Між 36-річним місцевим жителем та його 66-річним сусідом виник конфлікт. В результаті сварки підозрюваний вистрелив з обрізу у лобове скло автомобіля "Нива", в якому перебував 36-річний чоловік та його 8-річна донька. Від пострілу дівчинка отримала поранення.

Зловмисника поліцейські затримали на місці злочину в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Обріз мисливської рушниці вилучили та скерували на дослідження.

Дівчинці надано медичну допомогу, її життю наразі нічого не загрожує.

"14 серпня слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч.2 ст.15 п.2 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, на Буковині ділки ввозили з-за кордону авто як гумдопомогу і продавали волонтерам для ЗСУ.

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