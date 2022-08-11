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У Дніпрі чоловік в "костюмі Адама" напав на жінку, побився з копами і кинувся під колеса швидкої (відео)

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У Дніпрі чоловік в "костюмі Адама" напав на жінку, побився з копами і кинувся під колеса швидкої (відео)

У Дніпрі на вулиці "виловили" голого чоловіка.

Він поводився неадекватно, кидався на перехожих та  влаштував бійку з правоохоронцями.

Про це повідомляє "Х* Днепр".

У Дніпрі голий чоловік накинувся на перехожу жінку. Завдяки небайдужим перехожим, жінку вдалося "відбити".

Своєю чергою чоловік не заспокоївся. Він вискочив на проїзджу частину і кинувся під колеса швидкої.

На місце пригоди очевидці викликали правоохоронців. Коли ті прибули на місце, голий чоловік заходився з ними битися. Його скрутили і передали медикам.

Нагадаємо, що вулицями Львова розгулював голий 44-річний місцевий житель Павло К., якого минулого тижня чотири рази зупиняли за кермом Toyota Land Cruiser у стані наркотичного сп’яніння.

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