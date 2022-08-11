Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами

Естонія ухвалила рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою, з деякими винятками.

Про це повідомили в МЗС країни.

Що стосується винятків, то в'їзд в Естонію залишиться відкритим для:

працівників дипломатичного представництва або консульської установи, що перебувають в Естонії, і члени їх сімей;

осіб, які мають відношення до міжнародних вантажних та пасажирських перевезень;

осіб, які мають право на вільне пересування ЄС;

людей, чий приїзд до Естонії необхідний з гуманітарних причин;

людей, які відвідують родича, що живе в Естонії.

Таке рішення Естонії привітали в Офісі президента України. "Ізоляція та повернення росії в срср - це мета цивілізованого Заходу. Російська стратегія хамства і терору на державному рівні має залишитися виключно в кордонах рф і не поширюватися на демократичний світ", - заявив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в'їзду потрібні закордонний паспорт та паспортні дані сторони, що приймає, з собою вони повинні мати не менше 52 тис. грн.

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