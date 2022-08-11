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Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами

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Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами

Фото: Getty Images

Обмеження почнуть діяти за тиждень.

Естонія ухвалила рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою, з деякими винятками.

Про це повідомили в МЗС країни.

Що стосується винятків, то в'їзд в Естонію залишиться відкритим для:

  • працівників дипломатичного представництва або консульської установи, що перебувають в Естонії, і члени їх сімей;
  • осіб, які мають відношення до міжнародних вантажних та пасажирських перевезень;
  • осіб, які мають право на вільне пересування ЄС;
  • людей, чий приїзд до Естонії необхідний з гуманітарних причин;
  • людей, які відвідують родича, що живе в Естонії.

Таке рішення Естонії привітали в Офісі президента України. "Ізоляція та повернення росії в срср - це мета цивілізованого Заходу. Російська стратегія хамства і терору на державному рівні має залишитися виключно в кордонах рф і не поширюватися на демократичний світ", - заявив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в'їзду потрібні закордонний паспорт та паспортні дані сторони, що приймає, з собою вони повинні мати не менше 52 тис. грн.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2528
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