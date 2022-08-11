Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами

Ограничения начнут действовать через неделю.
Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями.
Об этом сообщили в МИДе страны.
Что касается исключений, то въезд в Эстонию останется открытым для:
- работников дипломатического представительства или консульского учреждения, находящихся в Эстонии, и членов их семей;
- лиц, имеющих отношение к международным грузовым и пассажирским перевозкам;
- лиц, имеющих право на свободное передвижение ЕС;
- людей, чей приезд в Эстонию необходим по гуманитарным причинам;
- людей, посещающих живущего в Эстонии родственника.
Такое решение Эстонии поприветствовали в Офисе президента Украины. "Изоляция и возвращение россии в ссср — это цель цивилизованного Запада. Российская стратегия хамства и террора на государственном уровне должна остаться исключительно в границах россии и не распространяться на демократический мир", — заявил руководитель ОПУ Андрей Ермак.
Напомним, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда нужны загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны с собой они должны иметь не менее 52 тыс. грн.
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