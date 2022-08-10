В МИД Украины призвали все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам

Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал все страны ЕС и "Группы семи" прекратить выдавать визы гражданам Российской Федерации, пока они "не научатся уважать международные границы".

Об этом украинский дипломат Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. Президент Зеленский совершенно правильно настаивает на этом. Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать", — написал Кулеба в Twitter.

Как сообщалось ранее, руководитель Офиса президента Украины подчеркнул, что в новом пакете санкций против России приоритетным пунктом должен быть запрет выдачи шенгенских виз россиянам.

Стоит отметить, что сразу несколько государств Европы призывают перестать выдавать визы россиянам.

Сразу несколько государств призывают прекратить выдавать визы россиянам

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