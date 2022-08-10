В МИД Украины призвали все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал призыв президента Владимира Зеленского запретить Западу выдавать визы россиянам.
Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал все страны ЕС и "Группы семи" прекратить выдавать визы гражданам Российской Федерации, пока они "не научатся уважать международные границы".
Об этом украинский дипломат Дмитрий Кулеба написал в Twitter.
"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. Президент Зеленский совершенно правильно настаивает на этом. Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать", — написал Кулеба в Twitter.
Как сообщалось ранее, руководитель Офиса президента Украины подчеркнул, что в новом пакете санкций против России приоритетным пунктом должен быть запрет выдачи шенгенских виз россиянам.
Стоит отметить, что сразу несколько государств Европы призывают перестать выдавать визы россиянам.
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