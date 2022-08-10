Шмыгаль обсудил с премьером Норвегии обеспечение газом Украины

Премьер-министр Украины также поблагодарил коллегу за всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил премьером Норвегии Йонасом Гар Стере сотрудничество по обеспечению Украины газом.

Об этом глава украинского правительства сообщил в Twitter.

"Готовимся к отопительному сезону. Обсудил сегодня с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере сотрудничество в обеспечении Украины газом. Поблагодарил за всестороннюю поддержку в борьбе с агрессором и готовность оказать газовую помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области местных просят уже запасаться дровами: "Зима будет самой сложной".

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