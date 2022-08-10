Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шмыгаль обсудил с премьером Норвегии обеспечение газом Украины

Дата публикации
Просмотры
151
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Шмыгаль обсудил с премьером Норвегии обеспечение газом Украины

Скриншот с видео

Премьер-министр Украины также поблагодарил коллегу за всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил премьером Норвегии Йонасом Гар Стере сотрудничество по обеспечению Украины газом.

Об этом глава украинского правительства сообщил в Twitter.

"Готовимся к отопительному сезону. Обсудил сегодня с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере сотрудничество в обеспечении Украины газом. Поблагодарил за всестороннюю поддержку в борьбе с агрессором и готовность оказать газовую помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области местных просят уже запасаться дровами: "Зима будет самой сложной".

Читайте также:

В Украине сделали чудо-печку – и согреться, и есть сварить, и воду подогреть

В Украине сделали чудо-печку – и согреться, и есть сварить, и воду подогреть

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация