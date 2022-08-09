Оккупанты спешат вывозить свои семьи из Херсонской области — ОВА

У российских оккупантов в Херсонской области началась паника после ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам.
Так, оккупанты спешат вывезти обратно в Россию свои семьи, которые успели перебраться в Херсонскую область.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
По его словам, накануне Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали.
"Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных России, проживающих в Херсоне", — отметил глава ОВА.
Напомним, в Херсонской области ВСУ попали по составам оккупантов. Защитники Украины достали в Геническ.
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