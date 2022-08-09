Из Донецкой области за 6 дней эвакуировали более 3 тыс. человек — Тимошенко

На территории Донецкой области находится около 350 тыс. населения.
За последние шесть дней с территории Донецкой области эвакуировано более 3 тыс. граждан, из них около 600 детей и 1 400 женщин.
Об этом во вторник, 9 августа, на брифинге рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По данным областной военной администрации, на территории области находится около 350 тыс. населения, из них 50 тыс. дети.
Всего с начала войны с территории Донецкой области было эвакуировано более 1,3 млн граждан.
Напомним, правительство издало распоряжение об обязательной эвакуации из Донецкой области: в какие области будут вывозить украинцев.
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