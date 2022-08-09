З Донеччини за 6 днів евакуювали понад 3 тис. осіб - Тимошенко

Наразі на території Донецької області перебуває близько 350 тис. населення.

Протягом останніх шести днів із території Донецької області евакуйовано понад 3 тис. громадян, із них близько 600 дітей та 1 400 жінок.

Про це у вівторок, 9 серпня, на брифінгу розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними обласної військової адміністрації, наразі на території області перебуває близько 350 тис. населення, з них 50 тис. діти.

Загалом, від початку війни з території Донецької області було евакуйовано понад 1,3 млн громадян.

Нагадаємо, уряд видав розпорядження про обов'язкову евакуацію з Донеччини: до яких областей вивозитимуть українців.

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