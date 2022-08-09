Даніель Салем похизувався підрослою донькою-красунею: "Українські очі"

Відомий український телеведучий Даніель Салем показав зворушливе відео зі своєю донечкою.
Ведучий Даніель Салем нині служить у лавах ЗСУ та захищає Україну від російських окупантів.
Схоже, йому вдалося на певний час вирватися зі служби та поїхати додому, аби побути поруч зі своєю родиною. Так, у своєму Instagram Даніель опублікував зворушливий ролик зі своєю донечкою-красунею.
На відео підросла Санта-Луна дивиться в об'єктив камери, грайливо кліпає очима та чарівно усміхається. Як підписав ролик Салем, у донечки "українські очі".
Зазначимо, раніше Даніель говорив, що хоче, аби його родина стала більшою. До слова, ведучий вирішив подарувати сім'ю дитині, батьки якої загинули через війну. Дружина Салема – Маша – підтримала його у цьому рішенні.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Даніель Салем пішов захищати країну від окупантів. За час своєї служби знаменитість неодноразово потрапляв під обстріл, а також отримав контузію на фронті.
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