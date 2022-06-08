"Час оголосити, що король - голий": Арестович про "віртуальний" путінський режим

"Час оголосити, що король - голий": Арестович про "віртуальний" путінський режим

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що "путінський режим – це фабрика з виробництва понтів".

Політик вважає, що в РФ створюють віртуальну реальність, де російська армія дієздатна та досягне успіху в Україні.

Про це 8 червня Арестович заявив у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

Політик додав, що жодного успіху в Україні арміє РФ не зможе досягнути, і це показує те, як ЗСУ вдало звільняють українські землі від окупантів. За словами Арестовича, Путіну вже "час оголосити, що король - голий".

"Путінський режим - це промислова фабрика з виробництва понтів. Вони створюють віртуальну реальність. Є реальні картинка, а вони створюють віртуальний пузир, у якому російська армія здатна, і нехай з труднощами та втратами, поступово "повертати території", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович заявив, що напад на Запоріжжя без серйозного успіху на сході України неможливий.

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