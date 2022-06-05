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Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 2-го туру

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Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 2-го туру

Фото: Associated Press

У неділю, 5 червня, третій в історії розіграш Ліги націй УЄФА продовжився матчами другого туру. До вашої уваги повний розклад та результати всіх поєдинків.

5-7 червня відбудеться другий тур групового етапу Ліги націй УЄФА-2022/23.

Збірна України гратиме в новому розіграші у Лізі B, де її суперниками в групі будуть команди Шотландії, Ірландії та Вірменії.

"Синьо-жовті" розпочнуть турнір 8 червня виїзним матчем 2-го туру проти ірландців. Своєю чергою, гостьовий поєдинок 1-го туру проти шотландців було перенесено на 21 вересня через завантажений графік української команди в червні.

Нагадаємо, збірна України зберігає шанси пробитися на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. У неділю, 5 червня, команда Олександра Петракова зіграє з Уельсом у фіналі плейоф відбору на мундіаль. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

*Збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території.

ЛІГА НАЦІЙ-2022/23
ТУР 2
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Неділя, 5 червня
16:00 D2 САН-МАРИНО   МАЛЬТА -:-
19:00 C2 КІПР   ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ -:-
19:00 C4 ГІБРАЛТАР   ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ -:-
21:45 A2 ПОРТУГАЛІЯ   ШВЕЙЦАРІЯ -:-
21:45 B4 СЕРБІЯ   СЛОВЕНІЯ -:-
21:45 C4 БОЛГАРІЯ   ГРУЗІЯ -:-
21:45 A2 ЧЕХІЯ   ІСПАНІЯ -:-
21:45 B4 ШВЕЦІЯ   НОРВЕГІЯ -:-
21:45 C2 КОСОВО   ГРЕЦІЯ -:-
Понеділок, 6 червня
19:00 D1 ЛАТВІЯ   ЛІХТЕНШТЕЙН -:-
19:00 B2 ІЗРАЇЛЬ   РОСІЯ скасовано
21:45 C3 БІЛОРУСЬ   АЗЕРБАЙДЖАН -:-
21:45 A1 ХОРВАТІЯ   ФРАНЦІЯ -:-
21:45 C3 СЛОВАЧЧИНА   КАЗАХСТАН -:-
21:45 A1 АВСТРІЯ   ДАНІЯ -:-
21:45 D1 АНДОРРА   МОЛДОВА -:-
21:45 B2 ІСЛАНДІЯ   АЛБАНІЯ -:-
Вівторок, 7 червня
19:00 B3 ФІНЛЯНДІЯ   ЧОРНОГОРІЯ -:-
21:45 A3 ІТАЛІЯ   УГОРЩИНА -:-
21:45 A3 НІМЕЧЧИНА   АНГЛІЯ -:-
21:45 B3 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА   РУМУНІЯ -:-
21:45 C1 ЛИТВА   ТУРЕЧЧИНА -:-
21:45 C1 ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ   ЛЮКСЕМБУРГ -:-
21:45 A4 БЕЛЬГІЯ   ПОЛЬЩА -:-
21:45 B1 ІРЛАНДІЯ   УКРАЇНА -:-
21:45 A4 УЕЛЬС   НІДЕРЛАНДИ -:-
21:45 B1 ШОТЛАНДІЯ   ВІРМЕНІЯ -:-
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