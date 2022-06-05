Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 2-го туру

У неділю, 5 червня, третій в історії розіграш Ліги націй УЄФА продовжився матчами другого туру. До вашої уваги повний розклад та результати всіх поєдинків.
5-7 червня відбудеться другий тур групового етапу Ліги націй УЄФА-2022/23.
Збірна України гратиме в новому розіграші у Лізі B, де її суперниками в групі будуть команди Шотландії, Ірландії та Вірменії.
"Синьо-жовті" розпочнуть турнір 8 червня виїзним матчем 2-го туру проти ірландців. Своєю чергою, гостьовий поєдинок 1-го туру проти шотландців було перенесено на 21 вересня через завантажений графік української команди в червні.
Нагадаємо, збірна України зберігає шанси пробитися на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. У неділю, 5 червня, команда Олександра Петракова зіграє з Уельсом у фіналі плейоф відбору на мундіаль. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.
*Збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території.
|ЛІГА НАЦІЙ-2022/23
|ТУР 2
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Неділя, 5 червня
|16:00
|D2
|САН-МАРИНО
|МАЛЬТА
|-:-
|19:00
|C2
|КІПР
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|-:-
|19:00
|C4
|ГІБРАЛТАР
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|-:-
|21:45
|A2
|ПОРТУГАЛІЯ
|ШВЕЙЦАРІЯ
|-:-
|21:45
|B4
|СЕРБІЯ
|СЛОВЕНІЯ
|-:-
|21:45
|C4
|БОЛГАРІЯ
|ГРУЗІЯ
|-:-
|21:45
|A2
|ЧЕХІЯ
|ІСПАНІЯ
|-:-
|21:45
|B4
|ШВЕЦІЯ
|НОРВЕГІЯ
|-:-
|21:45
|C2
|КОСОВО
|ГРЕЦІЯ
|-:-
|Понеділок, 6 червня
|19:00
|D1
|ЛАТВІЯ
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|-:-
|19:00
|B2
|ІЗРАЇЛЬ
|РОСІЯ
|скасовано
|21:45
|C3
|БІЛОРУСЬ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|-:-
|21:45
|A1
|ХОРВАТІЯ
|ФРАНЦІЯ
|-:-
|21:45
|C3
|СЛОВАЧЧИНА
|КАЗАХСТАН
|-:-
|21:45
|A1
|АВСТРІЯ
|ДАНІЯ
|-:-
|21:45
|D1
|АНДОРРА
|МОЛДОВА
|-:-
|21:45
|B2
|ІСЛАНДІЯ
|АЛБАНІЯ
|-:-
|Вівторок, 7 червня
|19:00
|B3
|ФІНЛЯНДІЯ
|ЧОРНОГОРІЯ
|-:-
|21:45
|A3
|ІТАЛІЯ
|УГОРЩИНА
|-:-
|21:45
|A3
|НІМЕЧЧИНА
|АНГЛІЯ
|-:-
|21:45
|B3
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|РУМУНІЯ
|-:-
|21:45
|C1
|ЛИТВА
|ТУРЕЧЧИНА
|-:-
|21:45
|C1
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|-:-
|21:45
|A4
|БЕЛЬГІЯ
|ПОЛЬЩА
|-:-
|21:45
|B1
|ІРЛАНДІЯ
|УКРАЇНА
|-:-
|21:45
|A4
|УЕЛЬС
|НІДЕРЛАНДИ
|-:-
|21:45
|B1
|ШОТЛАНДІЯ
|ВІРМЕНІЯ
|-:-