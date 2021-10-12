ЧС-2022: хто вже вийшов до фінального турніру

ЧС-2022: хто вже вийшов до фінального турніру

Європа буде представлена на мундіалі 13 збірними.

Кваліфікація на Чемпіонату світу з футболу 2022 року виходить на фінішну пряму. 11 жовтня Німеччина першою з європейських збірних завоювала пряму путівку на мундіаль в Катарі.

Всього у фінальному турнірі ЧС-2022 виступлять 32 національні команди. В європейському відборі розігрується 13 путівок на планетарну першість.

Європейські збірні, які вийшли до фінальної частини ЧС-2022

Німеччина (група J) - 1 місце;

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Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.

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