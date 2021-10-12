ЧМ-2022: кто уже вышел в финальный турнир

ЧМ-2022: кто уже вышел в финальный турнир

Европа будет представлена на мундиале 13 сборными.

Чемпионат Чемпионата мира по футболу 2022 года выходит на финишную прямую. 11 октября Германия первой из европейских сборных завоевала прямую путевку на мундиаль в Катаре.

Всего в финальном турнире ЧМ-2022 выступят 32 национальные команды. В европейском отборе разыгрывается 13 путевок на планетарное первенство.

Европейские сборные, которые вышли в финальную часть ЧМ-2022

Германия (группа J) - 1 место;

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Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.

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