"Маємо болісні втрати": Зеленський розповів про ситуацію на Харківщині

За словами президента, українській армії ще доведеться жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області.
Російська армія намагається посилити свої позиції на Харківщині, там тривають бої.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 14 червня.
"Болісні втрати маємо й на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області", – зазначив Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по заходу України і заявив, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.
Нагадаємо, відомий київський активіст і громадський діяч Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом Харківської області 9 червня.
Читайте також:
- Канада – серед лідерів в оборонній підтримці: Зеленський поговорив з Трюдо
- Зеленський поспілкувався з президентом Еквадору та анонсував нову міжнародну політику України
- Зеленський попросив Залужного перевірити логістику в армії