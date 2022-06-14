"Маємо болісні втрати": Зеленський розповів про ситуацію на Харківщині

"Маємо болісні втрати": Зеленський розповів про ситуацію на Харківщині

За словами президента, українській армії ще доведеться жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області.

Російська армія намагається посилити свої позиції на Харківщині, там тривають бої.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 14 червня.

"Болісні втрати маємо й на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області", – зазначив Зеленський.