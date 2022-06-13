Україна - Ірландія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У вівторок, 14 червня, відбудеться матч 4-го туру групової стадії Ліги націй сезону 2022/23 між збірними України та Ірландії. Стежте за ходом споєдинку за участю "синьо-жовтих" разом із ТСН Проспорт.

Стартовий свисток головного арбітр гри Україна - Ірландія пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що гостьовий для української збірної матч 1-го туру проти шотландців запланований на 21 вересня через завантажений графік "синьо-жовтих" у червні.

Збірна України вдало стартувала в новому розіграші Ліги націй. На виїзді збірна України в рамках 2-го туру мінімально здолала Ірландію з рахунком 1:0. Після цього колектив Олександра Петракова у третьому турі в Польщі розбив Вірменію (3:0). Що стосується Ірландії, то вони сенсаційно поступились на виїзді Вірменії (0:1) та, власне, програли Україні, а в третьому турі розбили в рідних стінах Шотландію (3:0).

Таким чином, колектив Петракова з шістьма очками є одноосібним лідером турнірної таблиці своєї групи в Лізі націй. Ірландія, своєю чергою. має три бали та йде другою.

Додамо, що українці, на жаль, не змогли вийти на ЧС-2022, програвши в фіналі плейоф кваліфікації Уельсу.