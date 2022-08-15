Як отримати довідку про доходи в "Дії": інструкція

Користувачі "Дії" можуть оформити довідку про доходи лише за кілька хвилин.

Довідка про доходи потрібна, наприклад, для оформлення візи, кредиту та отримання субсидії.

Якщо раніше українці мали годинами стояти у черзі для її отримання, відтепер зробити це можна швидше і онлайн в "Дії".

Як отримати довідку в "Дії":

1. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

2. Оберіть період, за який хочете отримати інформацію.

3. Надішліть запит.

4. Очікуйте повідомлення про готовність довідки на електронну адресу. Воно також буде доступним у розділі "Зверніть увагу" в кабінеті громадянина на порталі "Дія".

Саму довідку можна буде завантажити в розділі "Документи" в кабінеті громадянина на порталі "Дія".

В пресслужбі "Дії" кажутьь, що формування довідки займе до 30 хвилин.

Там також попередили, що дані в Державному реєстрі фізичних осіб оновлюються лише на початку кожного кварталу, тому довідка, створена в різні періоди, може містити різну інформацію.

Нагадаємо, у Мінцифри розповіли, як працюватиме розмитнення авто в "Дії".

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