Как получить справку о доходах в "Дії": инструкция

Пользователи "Дії" могут оформить справку о доходах всего за несколько минут.

Справка о доходах требуется, например, для оформления визы, кредита и получения субсидии.

Если раньше украинцы должны были часами стоять в очереди для ее получения, теперь сделать это можно быстрее и онлайн в "Дії".

Как получить справку в "Дії":

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

2. Выберите период, за который вы хотите получить информацию.

3. Отправьте запрос.

4. Ожидайте сообщение о готовности справки по электронному адресу. Оно также будет доступно в разделе "Обратите внимание" в кабинете гражданина на портале "Дія".

Саму справку можно скачать в разделе "Документы" в кабинете гражданина на портале "Дія".

В пресс-службе "Дія" говорят, что формирование справки займет до 30 минут.

Там также предупредили, что данные в Государственном реестре физических лиц обновляются только в начале каждого квартала, поэтому справка, созданная в разные периоды, может содержать разную информацию.

Напомним, в Минцифре рассказали, как будет работать растаможка авто в "Дія".

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