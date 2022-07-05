У Мінцифри відповіли, чи будуть у "Дію" присилати повістки для українців

У Мінцифри відповіли, чи будуть у "Дію" присилати повістки для українців

У Міністерстві цифрової трансформації запевнили, що не будуть надсилати повістки через застосунок "Дія".

У відомстві наголосили, що військовий облік також не має до "Дії" жодного стосунку.

Про це 24 каналу розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

Він підкреслив, що "Дія" – це не електронний реєстр, тому інформація про повістки у застосунку не відповідає дійсності. Про те, що у "Дію" не будуть надсилати повістки, раніше говорив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, юристи роз'яснювали, чи можна вручити повістку телефоном. Як пояснюють фахівці, законодавством не передбачено виклику до військкомату телефоном, оскільки особа має отримати повістку особисто та розписатися в ній. Тому отримання інформації про призов або запрошення до військкомату за допомогою телефонного зв’язку не може вважатися належним повідомленням.

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