Яблочные маффины: простой рецепт

Осень - время яблок и ароматной выпечки. В этом смысле яблочные маффины - отличная идея для завтрака. Их можно испечь вечером и утром съесть с кофе.
Для приготовления маффинов вам понадобится 10-12 формочек. Яблоки можно брать любые, но лучше - не очень сладкие.
Ингредиенты
- сливочное масло - 125 г
- светло-коричневый сахар - 125 г
- молоко - 150 мл
- яйца - 2 шт.
- мука - 250 г
- разрыхлитель - 1,5 ч. л. или одну ложку с горкой
- сода - 0,5 ч. л.
- корица - 0,5 ч. л.
- смесь специй для выпечки - 0,5 ч. л.
- яблоки - 3 больших шт.
Подготовка
- взбейте яйца;
- яблоки очистите и натрите на терке.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C. Застелите 10 формочек для маффинов бумажными вкладышами и смажьте тонким слоем растительного масла.
Растопите масло с сахаром. Вмешайте молоко в масло и сахар, затем добавьте яйца.
Просейте муку, соду, корицу, разрыхлитель и смесь специй в миску. Быстро перемешайте влажные ингредиенты с мукой. Затем добавьте натертое яблоко.
Заполните формочки для кексов и положите в середину кусочек яблока. Если вы привыкли печь маффины без фруктов, имейте в виду, яблочные маффины поднимаются не так сильно, как обычные, поэтому формочки должны быть наполнены почти до верха.
Выпекайте в разогретой духовке 25-30 минут.
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