Яблочные маффины: простой рецепт

Осень - время яблок и ароматной выпечки. В этом смысле яблочные маффины - отличная идея для завтрака. Их можно испечь вечером и утром съесть с кофе.

Для приготовления маффинов вам понадобится 10-12 формочек. Яблоки можно брать любые, но лучше - не очень сладкие.

Ингредиенты

сливочное масло - 125 г

светло-коричневый сахар - 125 г

молоко - 150 мл

яйца - 2 шт.

мука - 250 г

разрыхлитель - 1,5 ч. л. или одну ложку с горкой

сода - 0,5 ч. л.

корица - 0,5 ч. л.

смесь специй для выпечки - 0,5 ч. л.

яблоки - 3 больших шт.

Подготовка

взбейте яйца;

яблоки очистите и натрите на терке.

Приготовление

Фото: Credits

Разогрейте духовку до 180°C. Застелите 10 формочек для маффинов бумажными вкладышами и смажьте тонким слоем растительного масла.

Растопите масло с сахаром. Вмешайте молоко в масло и сахар, затем добавьте яйца.

Просейте муку, соду, корицу, разрыхлитель и смесь специй в миску. Быстро перемешайте влажные ингредиенты с мукой. Затем добавьте натертое яблоко.

Заполните формочки для кексов и положите в середину кусочек яблока. Если вы привыкли печь маффины без фруктов, имейте в виду, яблочные маффины поднимаются не так сильно, как обычные, поэтому формочки должны быть наполнены почти до верха.

Выпекайте в разогретой духовке 25-30 минут.

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