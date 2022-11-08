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Яблочные маффины: простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
500
Время на прочтение
1 мин
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Яблочные маффины: простой рецепт

Фото: Credits

Осень - время яблок и ароматной выпечки. В этом смысле яблочные маффины - отличная идея для завтрака. Их можно испечь вечером и утром съесть с кофе.

Для приготовления маффинов вам понадобится 10-12 формочек. Яблоки можно брать любые, но лучше - не очень сладкие. 

Ингредиенты

  • сливочное масло - 125 г
  • светло-коричневый сахар - 125 г
  • молоко - 150 мл
  • яйца - 2 шт.
  • мука - 250 г 
  • разрыхлитель - 1,5 ч. л. или одну ложку с горкой
  • сода - 0,5 ч. л.
  • корица - 0,5 ч. л.
  • смесь специй для выпечки - 0,5 ч. л.
  • яблоки - 3 больших шт.

Подготовка

  • взбейте яйца;
  • яблоки очистите и натрите на терке.

Приготовление

© Credits
Фото: Credits

Разогрейте духовку до 180°C. Застелите 10 формочек для маффинов бумажными вкладышами и смажьте тонким слоем растительного масла.
Растопите масло с сахаром. Вмешайте молоко в масло и сахар, затем добавьте яйца.

Просейте муку, соду, корицу, разрыхлитель и смесь специй в миску. Быстро перемешайте влажные ингредиенты с мукой. Затем добавьте натертое яблоко.

Заполните формочки для кексов и положите в середину кусочек яблока. Если вы привыкли печь маффины без фруктов, имейте в виду, яблочные маффины поднимаются не так сильно, как обычные, поэтому формочки должны быть наполнены почти до верха. 

Выпекайте в разогретой духовке 25-30 минут. 

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Дата публикации
Просмотры
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